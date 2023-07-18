МИД России напомнил ООН срок для нормализации экспорта российской продукции

МИД России: у секретариата ООН есть 90 дней для нормализации экспорта российской продукции

МИД России напомнил секретариату ООН срок для нормализации экспорта российской сельскохозяйственной продукции. Комментарий по этому поводу опубликован на сайте ведомства.

Как отметили в МИД, согласно пункту 6 Меморандума Россия--ООН соглашение «будет действовать в течение трех лет». В случае, если одна из сторон намерена прекратить его применение, она должна уведомить об этом за три месяца. «Таким образом, у Секретариата ООН еще есть целых 90 дней на продолжение своей работы по нормализации российского сельхозэкспорта», — констатировали там.

В течение именно этого срока генсек ООН планировал восстановить доступ к системе SWIFT для дочерней или аффилированной структуры Россельхозбанка, добавили в ведомстве. Однако альтернатив прямому переподключению этого банка к системе нет.

17 июля стало известно о прекращении договоренностей по зерновой сделке. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, часть, касающаяся России, не выполнена до сих пор. Позже глава МИД России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом иные варианты поставок зерна.