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23:42, 18 июля 2023Мир

МИД России напомнил ООН срок для нормализации экспорта российской продукции

МИД России: у секретариата ООН есть 90 дней для нормализации экспорта российской продукции

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

МИД России напомнил секретариату ООН срок для нормализации экспорта российской сельскохозяйственной продукции. Комментарий по этому поводу опубликован на сайте ведомства.

Как отметили в МИД, согласно пункту 6 Меморандума Россия--ООН соглашение «будет действовать в течение трех лет». В случае, если одна из сторон намерена прекратить его применение, она должна уведомить об этом за три месяца. «Таким образом, у Секретариата ООН еще есть целых 90 дней на продолжение своей работы по нормализации российского сельхозэкспорта», — констатировали там.

В течение именно этого срока генсек ООН планировал восстановить доступ к системе SWIFT для дочерней или аффилированной структуры Россельхозбанка, добавили в ведомстве. Однако альтернатив прямому переподключению этого банка к системе нет.

17 июля стало известно о прекращении договоренностей по зерновой сделке. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, часть, касающаяся России, не выполнена до сих пор. Позже глава МИД России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом иные варианты поставок зерна.

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    Марина Совина
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