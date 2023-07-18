В России отреагировали на информацию о подорожании соков и газировки

Минсельхоз сообщил, что не получал данные о повышении цен на соки и газировки с 1 августа

Минсельхоз не получал данные о подорожании в России с 1 августа соков и газированных напитков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что производители напитков и соков PepsiCo («Русский дар», Frustyle, «Любимый», J7 и другие) и «Сады Придонья» собираются поднять цены на 10-20 процентов. Повышение розничной стоимости связали с ростом цен на импортные ингредиенты и изменением курса рубля.

В Минсельхозе заявили, что на стоимость производства напитка влияют несколько факторов — рост цен на ингредиенты, которые завозятся из третьих стран, подорожание зарубежных концентратов для соков и пюре из-за снижения курса рубля, а также акциз, который в России ввели 1 июля 2023 года.

При этом в ведомстве со ссылкой на данные Росстата заявили, что за первые пять месяцев 2023 года в России было произведено на восемь процентов безалкогольных напитков больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем производства соков вырос на 11,6 процента. По словам представителей Минсельхоза, мощностей отечественных предприятий хватает, чтобы полностью обеспечивать внутренние потребности страны в соках и газированной воде.

PepsiCo ранее 18 июля сообщила, что поднимет цены на напитки и соки на 19,2-21,3 процента, «Сады Придонья» собрались поднимать стоимость напитков на 10 процентов из-за подорожания материалов, транспортных услуг, а также сырья. В Союзе производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») подчеркивали влияние курса валют на стоимость напитков, до 70 процентов ингредиентов которых может приходиться на импортные составляющие.