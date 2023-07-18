Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:10, 18 июля 2023Экономика

В России отреагировали на информацию о подорожании соков и газировки

Минсельхоз сообщил, что не получал данные о повышении цен на соки и газировки с 1 августа

Фото: Unsplash

Минсельхоз не получал данные о подорожании в России с 1 августа соков и газированных напитков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что производители напитков и соков PepsiCo («Русский дар», Frustyle, «Любимый», J7 и другие) и «Сады Придонья» собираются поднять цены на 10-20 процентов. Повышение розничной стоимости связали с ростом цен на импортные ингредиенты и изменением курса рубля.

В Минсельхозе заявили, что на стоимость производства напитка влияют несколько факторов — рост цен на ингредиенты, которые завозятся из третьих стран, подорожание зарубежных концентратов для соков и пюре из-за снижения курса рубля, а также акциз, который в России ввели 1 июля 2023 года.

Материалы по теме:
Китай начал охоту за новыми ценными металлами. Как поиски в Гималаях помогут китайцам обыграть весь мир?
Китай начал охоту за новыми ценными металлами.Как поиски в Гималаях помогут китайцам обыграть весь мир?
3 июля 2023
Забастовка американских сценаристов рушит экономику Голливуда. Во сколько протест обойдется самому звездному штату США?
Забастовка американских сценаристов рушит экономику Голливуда.Во сколько протест обойдется самому звездному штату США?
10 июля 2023

При этом в ведомстве со ссылкой на данные Росстата заявили, что за первые пять месяцев 2023 года в России было произведено на восемь процентов безалкогольных напитков больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем производства соков вырос на 11,6 процента. По словам представителей Минсельхоза, мощностей отечественных предприятий хватает, чтобы полностью обеспечивать внутренние потребности страны в соках и газированной воде.

PepsiCo ранее 18 июля сообщила, что поднимет цены на напитки и соки на 19,2-21,3 процента, «Сады Придонья» собрались поднимать стоимость напитков на 10 процентов из-за подорожания материалов, транспортных услуг, а также сырья. В Союзе производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») подчеркивали влияние курса валют на стоимость напитков, до 70 процентов ингредиентов которых может приходиться на импортные составляющие.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны показало удары возмездия по местам подготовки терактов на Украине

    Москвич после ливня выплыл на дорогу на лодке

    Китай импортировал рекордные объемы газа

    Грузовик сбил ехавшего на велосипеде главного аналитика ГИБДД России

    Вооруженный грабитель извинился перед потерпевшим и пообещал вернуть ему телефон

    55-летняя певица Валерия раскрыла секрет моложавой внешности

    Новичок «Зенита» рассказал об игре в футбол в тюрьме

    Зимбабвийский доллар стал лучшей валютой в мире

    Стало известно об оперативной реакции российских сил на угрозы ВСУ

    Опубликовано видео сдачи в плен украинских военных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости