Минтранс Крыма разъяснил особенности автомобильного сообщения с полуостровом

Минтранс Крыма: Керченская переправа перевозит грузовики с приоритетными товарами

Минтранс Крыма разъяснил особенности транспортного сообщения с полуостровом после теракта на Крымском мосту и повреждения его автомобильной части. Сообщение ведомства приводится в его Telegram-канале.

Керченская паромная переправа, которая возобновила работу после теракта, пока перевозит только грузовики с приоритетными товарами — в частности, скоропортящимися продуктами, лекарствами и товарами первой необходимости. Помимо этого, переправа действует для пассажиров рейсовых и экскурсионных автобусов.

Для легковых автомобилей россиян движение организовано в реверсивном режиме по одной полосе по Крымскому мосту, также водители могут выбрать альтернативный маршрут в Крым и добраться туда через новые регионы — по этому же коридору следуют грузовые авто с неприоритетными грузами.

Из-за теракта на Крымском мосту автомобильное движение по нему было временно прекращено. Власти призвали выбирать альтернативный маршрут, который пролегает через новые регионы, для поездок на полуостров. Доступность такого маршрута подтвердили в Минтрансе.

В Крым можно по альтернативному маршруту от Ростова-на-Дону — его протяженность составляет около 500 километров. Он будет лежать через Таганрог, Мариуполь, Приморск и Мелитополь. Попасть на полуостров со стороны новых регионов можно через Джанкой. Для этого при себе нужно иметь паспорт для взрослого и свидетельство о рождении для ребенка, а также документы на автомобиль.