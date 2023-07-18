Экс-генпрокурор Украины Луценко: ошибки Зеленского спровоцировали конфликт с Россией

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, какие ошибки президента страны Владимира Зеленского привели к началу конфликта в стране. Об этом он высказался в интервью Youtube-каналу «Крапiвний».

Луценко отметил, что Зеленский пришел к власти «абсолютно неподготовленным». Кроме того, он допустил ряд системных ошибок по многим направлениям, который спровоцировали конфликт с Россией. Чиновник добавил, что незадолго до кризиса экономика и государственная власть Украины оказались в критическом состоянии.

Кроме того, в одной из областей Украины за три года сменился 21 губернатор. Подобные изменения происходили и в министерствах. «"Кадровая чехарда" развалила систему управления», — заключил он.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что западные страны несут большую ответственность за происходящее, чем Владимир Зеленский. «Сколько бы вы ни пытались выставить себя защитниками бедной и несчастной Украины, ваши действия выдают вас с головой», — подчеркнул он.

