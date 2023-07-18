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09:50, 18 июля 2023Спорт

Бывший чемпион UFC Нганну рассказал о гонораре за поединок с Фьюри

Нганну заявил, что заработает за поединок с Фьюри больше, чем за всю карьеру в UFC

Фото: Gary A. Vasquez / USA TODAY Sports / Reuters

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Фрэнсис Нганну рассказал о гонораре за поединок с боксером Тайсоном Фьюри. Его слова приводит The MMA Hour.

«Заработаю ли я за бой с Фьюри больше, чем за всю карьеру в UFC? Определенно да. На 100 процентов», — заявил он. Нганну добавил, что подготовка к поединку по правилам бокса также сильно отличается.

Бой между Нганну и Фьюри состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября. Он пройдет в супертяжелом весе.

Нганну за карьеру одержал 17 побед и потерпел три поражения в смешанных единоборствах. Он удерживал чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы, 1 ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

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    Дарья Коршунова
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