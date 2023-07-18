Время ожидания проезда по Крымскому мосту достигло двух часов

Время ожидания проезда по Крымскому мосту со стороны Краснодара достигло двух часов

Время ожидания в очереди у Крымского моста со стороны Краснодарского края составляет около двух часов с момента подъезда к нему до завершения прохождения досмотра. Об этом пишет ТАСС.

По словам источника, движение запущено по одной полосе в реверсивном режиме. К пункту досмотра пропускают только по несколько автомобилей. После проезда формируется колонна из около 50 машин для преодоления поврежденного участка. Досмотр при небольшом количестве вещей составляет 5-10 минут.

Ранее стало известно, что проезд по Крымскому мосту открыт по двум полосам, кроме реверса у поврежденного участка. Теракт произошел в понедельник, 17 июля. Мост был атакован украинскими надводными дронами.