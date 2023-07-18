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10:53, 18 июля 2023Силовые структуры

Дело о краже имущества Чубайса вернули на новое рассмотрение

Мосгорсуд вернул на новое рассмотрение дело о краже имущества у Чубайса на 70 млн рублей
Анатолий Чубайс

Анатолий Чубайс. Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Мосгорсуд вернул дело о хищении имущества на 70 миллионов рублей у бывшего директора «Роснано» Анатолия Чубайса на новое рассмотрение в Хамовнический суд Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокаты обвиняемых не согласились с этим решением и заявили, что обжалуют его. Изначально дело рассматривалось в Хамовническом суде, однако в конце февраля судья направил его в Замоскворецкий суд из-за места совершения преступления.

По делу о краже усадьбы в деревне Переделки проходят бывший управляющий имуществом, глава швейцарской SFO Concept AG Илья Сучков, президент некоммерческой организации Антикоррупционной академии Муса Садаев, охранник Антон Поляков и директор ЧОП «Аргус» Алексей Уляхин. В сентябре 2016 года Forbes сообщал, что Сучков оформил в собственность SFO Concept AG недвижимость Чубайса на 40 миллионов долларов. Речь идет об усадьбе площадью 2656 квадратных метров, двух гостевых домах и других строениях. По словам Сучкова, его фирма вложила в строительство 50 миллионов долларов. В 2017 году следствие оценило ущерб по делу о краже имущества Чубайса в один миллиард рублей. Тогда же Сучкова арестовали.

В ходе расследования сумма ущерба снизилась до 70 миллионов рублей. Никто из фигурантов не признает вину в содеянном.

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    Елизавета Новикова
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