МИД понадеялся на согласование новых членов БРИКС в ближайшее время

В МИД России заявили, что РФ надеется на скорое согласование условий приема в БРИКС

Москва надеется, что критерии приема новых стран-членов БРИКС будут согласованы в ближайшее время. Об этом рассказал директор отделения МИД России в странах Латинской Америки Александр Щетинин, его слова передает РИА Новости.

«Дискуссия идет, есть ряд предложений», — прокомментировал дипломат ход переговоров между участниками международной организации.

«Рассчитываем, что соответствующие договоренности совместные будут достигнуты», — добавил Щетинин, выступая от лица Кремля.

Ранее Глава МИД Бразилии поддержал вступление Аргентины в БРИКС после самита в ЮАР. В Йоханесбурге на повестке будет вопрос расширения организации под эгидой Бразилии, России, Индии и Китая.

Вийера также рассказал, что президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силва могут встретиться в ближайшее время, то есть на саммите БРИКС в ЮАР.