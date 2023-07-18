Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:14, 18 июля 2023Мир

МИД понадеялся на согласование новых членов БРИКС в ближайшее время

В МИД России заявили, что РФ надеется на скорое согласование условий приема в БРИКС

Фото: Francois Mori / AP

Москва надеется, что критерии приема новых стран-членов БРИКС будут согласованы в ближайшее время. Об этом рассказал директор отделения МИД России в странах Латинской Америки Александр Щетинин, его слова передает РИА Новости.

«Дискуссия идет, есть ряд предложений», — прокомментировал дипломат ход переговоров между участниками международной организации.

«Рассчитываем, что соответствующие договоренности совместные будут достигнуты», — добавил Щетинин, выступая от лица Кремля.

Ранее Глава МИД Бразилии поддержал вступление Аргентины в БРИКС после самита в ЮАР. В Йоханесбурге на повестке будет вопрос расширения организации под эгидой Бразилии, России, Индии и Китая.

Вийера также рассказал, что президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силва могут встретиться в ближайшее время, то есть на саммите БРИКС в ЮАР.

Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило об ударе возмездия по местам подготовки терактов на Украине

    Олимпийский чемпион установил рекорд России на VK Fest

    В Мелитополе произошел взрыв

    Жена футболиста Погребняка официально подала на развод

    Стало известно о желании Мбаппе отработать оставшийся год контракта с ПСЖ

    В образцах с астероида Рюгу нашли досолнечные зерна

    Прокуратура подала иск против блогера Блиновской почти на миллиард рублей

    Монеточка обжаловала штраф за отсутствие маркировки иноагента

    72-летняя модель прошла по подиуму на Неделе моды в Берлине

    Телеканал ТВ-3 оштрафовали за пропадаганду ЛГБТ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости