В Крыму предложили нанести удар по мостам через Днепр

Глава парламента Крыма Константинов призвал нанести удар по мостам через Днепр

Глава парламента Крыма Владимир Константинов прокомментировал возможные ответные меры России на теракт на Крымском мосту. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Константинов призвал нанести удар по мостам через Днепр и подчеркнул, что это следовало «сделать давным-давно». По его словам, подобные действия обсуждаются с первых дней спецоперации.

«Нужно наносить удары, если, конечно, есть такая техническая возможность. Насколько это реально, знают в министерстве обороны. А так — все возможные линии украинской стороной давно пройдены. И нам уже нечего стесняться», — отметил он.

Политик добавил, что не стоит ограничиваться мостами. Он также предложил нанести удары по инфраструктуре Киева, поскольку коммуникации и поставки вооружений начинаются именно там. «Значит, нужно его лишить способности к управлению армией. Поэтому вся украинская инфраструктура должна быть нашей законной целью», — заключил Константинов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил о прекращении договоренностей по зерновой сделке. Он отметил, что часть, касающаяся России в этой черноморской инициативе, не выполнена до сих пор.