В Крыму предложили нанести удар по мостам через Днепр
Глава парламента Крыма Владимир Константинов прокомментировал возможные ответные меры России на теракт на Крымском мосту. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.
Константинов призвал нанести удар по мостам через Днепр и подчеркнул, что это следовало «сделать давным-давно». По его словам, подобные действия обсуждаются с первых дней спецоперации.
«Нужно наносить удары, если, конечно, есть такая техническая возможность. Насколько это реально, знают в министерстве обороны. А так — все возможные линии украинской стороной давно пройдены. И нам уже нечего стесняться», — отметил он.
Политик добавил, что не стоит ограничиваться мостами. Он также предложил нанести удары по инфраструктуре Киева, поскольку коммуникации и поставки вооружений начинаются именно там. «Значит, нужно его лишить способности к управлению армией. Поэтому вся украинская инфраструктура должна быть нашей законной целью», — заключил Константинов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил о прекращении договоренностей по зерновой сделке. Он отметил, что часть, касающаяся России в этой черноморской инициативе, не выполнена до сих пор.