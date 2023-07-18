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08:52, 18 июля 2023Россия

В Крыму предложили нанести удар по мостам через Днепр

Глава парламента Крыма Константинов призвал нанести удар по мостам через Днепр
Владимир Константинов

Владимир Константинов. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава парламента Крыма Владимир Константинов прокомментировал возможные ответные меры России на теракт на Крымском мосту. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Константинов призвал нанести удар по мостам через Днепр и подчеркнул, что это следовало «сделать давным-давно». По его словам, подобные действия обсуждаются с первых дней спецоперации.

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«Нужно наносить удары, если, конечно, есть такая техническая возможность. Насколько это реально, знают в министерстве обороны. А так — все возможные линии украинской стороной давно пройдены. И нам уже нечего стесняться», — отметил он.

Политик добавил, что не стоит ограничиваться мостами. Он также предложил нанести удары по инфраструктуре Киева, поскольку коммуникации и поставки вооружений начинаются именно там. «Значит, нужно его лишить способности к управлению армией. Поэтому вся украинская инфраструктура должна быть нашей законной целью», — заключил Константинов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил о прекращении договоренностей по зерновой сделке. Он отметил, что часть, касающаяся России в этой черноморской инициативе, не выполнена до сих пор.

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    Марина Совина
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