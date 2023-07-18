В столице приступили к восстановлению поврежденной инфраструктуры станции МЖД
На станции «Матвеевская» Московской железной дороги (МЖД), поврежденной при перевозке рельсов, начались ремонтные работы. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу магистрали.
«Железнодорожники начали восстановление пассажирской инфраструктуры на станции "Матвеевская". Сформирована оперативная бригада», — сказано в сообщении.
Специалисты разбирают остекление ограждения и поврежденную обшивку опор навеса платформы. При помощи крана было демонтировано торцевое ограждение — на его месте установят новое.
В пресс-службе уточнили, что движение поездов киевского направления МЖД осуществляется в штатном режиме.
Повреждение инфраструктуры на платформе №1 произошло из-за того, что в хозяйственном поезде, перевозившим рельсы в период технологического «окна» на перегоне «Москва-Киевская» — «Очаково», были нарушены габариты груза. Поезд ехал по пути, закрытому для пассажирских поездов, в результате случившегося никто не пострадал.
В июне рядом со станцией Бирюлево-Товарная в Москве с рельсов сошли шесть вагонов с цементом. Все последствия ликвидировали специалисты.