В столице приступили к восстановлению поврежденной инфраструктуры станции МЖД

На поврежденной при перевозке рельсов станции МЖД «Матвеевская» начались ремонтные работы

На станции «Матвеевская» Московской железной дороги (МЖД), поврежденной при перевозке рельсов, начались ремонтные работы. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу магистрали.

«Железнодорожники начали восстановление пассажирской инфраструктуры на станции "Матвеевская". Сформирована оперативная бригада», — сказано в сообщении.

Специалисты разбирают остекление ограждения и поврежденную обшивку опор навеса платформы. При помощи крана было демонтировано торцевое ограждение — на его месте установят новое.

В пресс-службе уточнили, что движение поездов киевского направления МЖД осуществляется в штатном режиме.

Повреждение инфраструктуры на платформе №1 произошло из-за того, что в хозяйственном поезде, перевозившим рельсы в период технологического «окна» на перегоне «Москва-Киевская» — «Очаково», были нарушены габариты груза. Поезд ехал по пути, закрытому для пассажирских поездов, в результате случившегося никто не пострадал.

В июне рядом со станцией Бирюлево-Товарная в Москве с рельсов сошли шесть вагонов с цементом. Все последствия ликвидировали специалисты.