Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:04, 18 июля 2023Мир

В Британии ответили на обвинения России в причастности к атаке на Крымский мост

Reuters: МИД Британии отверг обвинения России в причастности к атаке на Крымский мост
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Reuters

Великобритания отвергает обвинения со стороны России в причастности британских спецслужб к атаке на Крымский мост. Об этом передает агентство Reuters, ссылаясь на представителя британского МИД.

«Это необоснованная спекуляция со стороны России, и мы не будем удостаивать ее дальнейшими комментариями», — ответил представитель британского ведомства в заявлении, которое Reuters получило по электронной почте.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский указал на вовлеченность западных спецслужб в теракт на Крымском мосту. По его мнению, многое свидетельствует о причастности стран к произошедшему.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 17 июля. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что около трех часов ночи мост атаковали два надводных беспилотника Украины — в результате была повреждена одна из секций моста.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Движение по Крымскому мосту запустили в реверсивном режиме по одной полосе. Как будут ремонтировать магистраль?

    Япония захотела запретить поставлять в Россию некоторые машины

    В двух областях Украины произошли взрывы

    В Британии ответили на обвинения России в причастности к атаке на Крымский мост

    На Украине рассказали об ошибках Зеленского перед конфликтом

    В США рассказали об обмане Украины о членстве в Евросоюзе

    На Западе рассказали о второстепенной значимости судьбы Украины для США

    Раскрыты траты главы МИД Германии на стилиста

    Сексопатолог назвала три главные причины плохой сексуальной жизни

    Одержимый знакомой мужчина тайком снимал ее обнаженной в душе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости