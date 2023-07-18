В Британии ответили на обвинения России в причастности к атаке на Крымский мост

Reuters: МИД Британии отверг обвинения России в причастности к атаке на Крымский мост

Великобритания отвергает обвинения со стороны России в причастности британских спецслужб к атаке на Крымский мост. Об этом передает агентство Reuters, ссылаясь на представителя британского МИД.

«Это необоснованная спекуляция со стороны России, и мы не будем удостаивать ее дальнейшими комментариями», — ответил представитель британского ведомства в заявлении, которое Reuters получило по электронной почте.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский указал на вовлеченность западных спецслужб в теракт на Крымском мосту. По его мнению, многое свидетельствует о причастности стран к произошедшему.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 17 июля. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что около трех часов ночи мост атаковали два надводных беспилотника Украины — в результате была повреждена одна из секций моста.