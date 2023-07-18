Стало известно об оперативной реакции российских сил на угрозы ВСУ

WP: украинские чиновники заявили об оперативной реакции российских сил на угрозы ВСУ

Российские войска оперативно реагируют на возможные угрозы Вооруженных сил Украины (ВСУ), быстро открывая огонь по украинской бронетехнике. Об этом пишет The Washington Post (WP).

«Украинские официальные лица говорят, что Россия особенно быстро открывает огонь по бронетехнике и противоминному оборудованию, такому как линейный заряд для разминирования (MICLIC)», — сказано в материале.