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15:41, 18 июля 2023Бывший СССР

Стало известно об оперативной реакции российских сил на угрозы ВСУ

WP: украинские чиновники заявили об оперативной реакции российских сил на угрозы ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска оперативно реагируют на возможные угрозы Вооруженных сил Украины (ВСУ), быстро открывая огонь по украинской бронетехнике. Об этом пишет The Washington Post (WP).

«Украинские официальные лица говорят, что Россия особенно быстро открывает огонь по бронетехнике и противоминному оборудованию, такому как линейный заряд для разминирования (MICLIC)», — сказано в материале.

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    Кристина Есикова
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