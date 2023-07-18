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13:54, 18 июля 2023Россия

В московской больнице открылся самый крупный паллиативный центр в городе

Собянин: в Морозовской больнице открыт самый крупный паллиативный центр в Москве

Фото: М. Мишин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Крупнейший паллиативный центр в Москве открылся после реконструкции в Морозовской детской городской клинической больнице. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Этот паллиативный медицинский центр — самый крупный в городе. И лучше всего оснащенный», — отметил глава Москвы Сергей Собянин, посетивший открытие центра вместе с президентом ПАО «Транснефть» Николаем Токаревым.

Площадь трехэтажного здания паллиативного корпуса № 8 составляет три с половиной тысячи квадратных метров. Строение было возведено в 1902 году, к его реконструкции, выполненной в рамках благотворительного проекта ПАО «Транснефть», приступили в январе 2022 года.

В центре установили более 800 единиц современного медицинского оборудования — мониторы пациента, наркозно-дыхательные аппараты, приборы для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и дефибрилляторы, аппараты для рентгенологических и ультразвуковых исследований.

В отделении разместили 40 паллиативных коек и оборудовали две малые операционные, а также открыли дневной стационар и создали стоматологический кабинет. Палаты стали просторными и маломестными, в каждой из них есть душ, туалет и другие удобства как для одиночного пребывания, так и для размещения с одним из родителей.

Паллиативную помощь смогут получить дети со злокачественными новообразованиями, тяжелыми необратимыми поражениями нервной системы, генетическими и другими неизлечимыми заболеваниями. Кроме того, в центре будут принимать пациентов, которым необходимо длительное использование аппаратов ИВЛ.

Ранее Собянин рассказал о модернизации детских больниц в Москве. Он подчеркнул, что медицинская помощь детям должна выйти на более высокий уровень.

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    Варвара Родикова
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