В Крыму возобновили работу Керченской паромной переправы
ГУ МЧС по Крыму заявило о возобновлении работы Керченской паромной переправыСюжетВзрыв на Крымском мосту
Работу Керченской паромной переправы возобновили. Об этом заявило ГУ МЧС по Республике Крым в своем официальном Telegram-канале.
«По состоянию на 06:10 движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме», — отмечается в публикации.
Ранее работу Керченской паромной переправы приостановили из-за непогоды. В Крыму наблюдалась ветер до 17 метров в секунду.
Ранее губернатор Крыма Сергей Асенов заявил, что очередь, образовавшуюся из автомобилей, которые ожидают переправы на пароме через Керченский пролив, ликвидируют в течение суток. Теракт на Крымском мосту произошел утром в понедельник, 17 июля, когда объект атаковали два надводных беспилотника Украины.