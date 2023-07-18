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06:53, 18 июля 2023Россия

В Крыму возобновили работу Керченской паромной переправы

ГУ МЧС по Крыму заявило о возобновлении работы Керченской паромной переправы
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Работу Керченской паромной переправы возобновили. Об этом заявило ГУ МЧС по Республике Крым в своем официальном Telegram-канале.

«По состоянию на 06:10 движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме», — отмечается в публикации.

Ранее работу Керченской паромной переправы приостановили из-за непогоды. В Крыму наблюдалась ветер до 17 метров в секунду.

Ранее губернатор Крыма Сергей Асенов заявил, что очередь, образовавшуюся из автомобилей, которые ожидают переправы на пароме через Керченский пролив, ликвидируют в течение суток. Теракт на Крымском мосту произошел утром в понедельник, 17 июля, когда объект атаковали два надводных беспилотника Украины.

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    Марина Совина
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