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20:44, 17 июля 2023Среда обитания

Очередь из автомобилей на Керченскую переправу пообещали ликвидировать за сутки

Глава Крыма Аксенов: очередь на Керченскую переправу ликвидируют в течение суток
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Роман Соколов / ТАСС

Очередь, образовавшуюся из автомобилей, которые ожидают переправы на пароме через Керченский пролив, ликвидируют в течение суток. Об этом рассказал губернатор Республики Крым Сергей Асенов на совещании по поводу теракта на Крымском мосту 17 июля, трансляцию показал KP.RU.

«Рассчитываем в течение суток полностью ситуацию завершить, соответственно очередь ликвидировать», — пообещал глава Крыма. Аксенов отметил, что в среднем за сутки через паром переправляют 450 машин.

«Сейчас в порту Крым и на площадке отстоя грузового транспорта у нас находится 321 легковой автомобиль. Частично мы с утра направили часть автомобилей на Керченскую переправу. При этом сейчас легковые автомобили на паромную переправу мы не пускаем, просим всех ехать в объезд», — предупредил он. Аксенов добавил, что на территории старого аэропорта в Керчи переправы ждут 255 грузовиков, а в порту Крым — еще 129. По словам губернатора, стоять в очереди им придется не более чем двое суток.

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Теракт на Крымском мосту произошел утром 17 июля. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что около трех часов ночи мост атаковали два надводных беспилотника Украины — в результате была повреждена одна из секций моста. Позже вечером того же дня стало известно, что Керченская паромная переправа начала работать и для легковых автомобилей, помимо грузовых.

На заседании по теракту о Крымском мосту вице-премьер Марат Хуснуллин доложил, что движение легковых автомобилей по Крымскому мосту могут частично запустить к концу суток, однако полная картина будет понятна к часу ночи во вторник, 18 июля.

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