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04:57, 18 июля 2023Среда обитания

Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за непогоды

МЧС по Крыму: работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за непогоды

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за непогоды, заявили в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Крым, пишет РИА Новости.

Как уточнили в ведомстве, в Крыму установилась плохая погода: ветер до 17 метров в секунду. «В связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — указали специалисты.

Ранее губернатор Республики Крым Сергей Асенов заявил, что очередь, образовавшуюся из автомобилей, которые ожидают переправы на пароме через Керченский пролив, ликвидируют в течение суток. Теракт на Крымском мосту произошел утром в понедельник, 17 июля, когда объект атаковали два надводных беспилотника Украины.

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    Марина Совина
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