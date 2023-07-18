МЧС по Крыму: работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за непогоды

Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за непогоды, заявили в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Крым, пишет РИА Новости.

Как уточнили в ведомстве, в Крыму установилась плохая погода: ветер до 17 метров в секунду. «В связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — указали специалисты.

Ранее губернатор Республики Крым Сергей Асенов заявил, что очередь, образовавшуюся из автомобилей, которые ожидают переправы на пароме через Керченский пролив, ликвидируют в течение суток. Теракт на Крымском мосту произошел утром в понедельник, 17 июля, когда объект атаковали два надводных беспилотника Украины.