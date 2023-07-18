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13:57, 18 июля 2023Россия

Водители рассказали об обстановке на Крымском мосту после теракта

Застрявшие в пробке у Крымского моста россияне рассказали «Ленте.ру» о движении колоннами
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Юрий Березнюк / ТАСС

Движение на Крымском мосту организовано хорошо, но на подъездах к нему наблюдаются пробки. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказали пересекающие мост водители.

Россиянин по имени Дмитрий встал в пробку на подъезде к Крымскому мосту на пути в сторону полуострова в 10:05. В 11:40 мужчина прошел досмотр и ожидал образования колонны. Уже через 10 минут он ехал по мосту. «Все организовано хорошо. Выдают воду питьевую. На досмотре просят выложить все вещи, проверяют, ручную кладь несешь через пункт осмотра. После этого выдают номерки, и начинается образование колонны, которая в определенный момент стартует, когда наберется достаточно машин», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

По словам россиянки Ольги, пробки наблюдаются и на подъезде к Крымскому мосту со стороны полуострова. «В 10:15 встали в пробку перед мостом, где-то час ехали до досмотра, мы пошли на ленту, там все быстро, очереди нет, после досмотра стояли в очереди, ждали, когда пустят на мост. Проехали по мосту. Там, где повреждения, реверсное движение, проходит тоже быстро. В итоге на все про все ушло 2 часа», — поделилась женщина.

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Ранее Минтранс Крыма разъяснил особенности транспортного сообщения с полуостровом после теракта на Крымском мосту и повреждения его автомобильной части. Так, для легковых автомобилей россиян движение организовано в реверсивном режиме по одной полосе по Крымскому мосту, также водители могут выбрать альтернативный маршрут в Крым и добраться туда через новые регионы.

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