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18:50, 18 июля 2023Бывший СССР

В России отреагировали на намерение Киева восстановить Каховскую ГЭС

Депутат Госдумы Журова удивилась планам Украины по восстановлению Каховской ГЭС

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова удивилась заявлению правительства Украины о планах запустить проект по восстановлению Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). В беседе с «Лентой.ру» депутат напомнила, что станция находится на российской территории.

«Не очень понимаю, каким образом они собираются ремонтировать эту станцию, так как, если не ошибаюсь, она находится на территории России», — сказала парламентарий.

Я думаю, что эти слова (о планах Украины восстановить Каховскую ГЭС — прим. «Ленты.ру») можно рассматривать как сигнал Украины о том, что мы это рассматриваем как свою территорию

Светлана Журовапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины решило реализовать двухлетний проект восстановления Каховской ГЭС. По словам премьера, на первом этапе проекта Киев рассчитывает спроектировать необходимые для ремонта инженерные конструкции и подготовить базу для восстановления. Второй этап, как рассказал Шмыгаль, включает в себя строительные работы, и его Украина планирует начать в случае занятия Херсонской области.

Каховская ГЭС была частично разрушена в ночь на 6 июня. Пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. В России обвинили в произошедшем Украину.

Каховская ГЭС расположена в Херсонской области, в пяти километрах от Новой Каховки. После начала российской специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года территория станции перешла под контроль России.

30 сентября 2022 года Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская народные республики вошли в состав России.

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    Кирилл Садовский
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