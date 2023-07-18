В России отреагировали на намерение Киева восстановить Каховскую ГЭС

Депутат Госдумы Журова удивилась планам Украины по восстановлению Каховской ГЭС

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова удивилась заявлению правительства Украины о планах запустить проект по восстановлению Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). В беседе с «Лентой.ру» депутат напомнила, что станция находится на российской территории.

«Не очень понимаю, каким образом они собираются ремонтировать эту станцию, так как, если не ошибаюсь, она находится на территории России», — сказала парламентарий.

Я думаю, что эти слова (о планах Украины восстановить Каховскую ГЭС — прим. «Ленты.ру») можно рассматривать как сигнал Украины о том, что мы это рассматриваем как свою территорию Светлана Журова первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины решило реализовать двухлетний проект восстановления Каховской ГЭС. По словам премьера, на первом этапе проекта Киев рассчитывает спроектировать необходимые для ремонта инженерные конструкции и подготовить базу для восстановления. Второй этап, как рассказал Шмыгаль, включает в себя строительные работы, и его Украина планирует начать в случае занятия Херсонской области.

Каховская ГЭС была частично разрушена в ночь на 6 июня. Пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. В России обвинили в произошедшем Украину.

Каховская ГЭС расположена в Херсонской области, в пяти километрах от Новой Каховки. После начала российской специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года территория станции перешла под контроль России.

30 сентября 2022 года Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская народные республики вошли в состав России.