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12:47, 18 июля 2023Наука и техника

В образцах с астероида Рюгу нашли досолнечные зерна

Science Advances: на астероиде Рюгу обнаружили досолнечные зерна

Изображение: Science Advances

Группа международных ученых нашла в образцах грунта с астероида Рюгу досолнечные зерна — частицы минералов, возникших до формирования Солнечной системы. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.

В ходе исследования специалисты проанализировали пробы грунта, полученные японским космическим зондом «Хаябуса-2» в 2018 и 2019 годах, которые были возвращены на Землю в 2020 году. Авторам удалось обнаружить два уникальных фрагмента породы. Просканировав материал, исследователи заметили, что эти частицы имели меньшее количество магния, кислорода и кремния, а также большее серы и железы по сравнению с основной массой образцов. Во фрагментах, по заключению команды, содержались досолнечные зерна.

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Частицы не могли произойти от родительского тела Рюгу, поскольку на них были зафиксированы следы воды, которые их бы и разрушили. Предполагается, что зерна прибыли из какого-то другой области в Солнечной системе, возможно, из пояса Койпера. В таком случае эти фрагменты должны были каким-либо образом попасть на участок с обломками, на котором находится Рюгу, и врезаться в него.

Согласно распространенной теории, астероид Рюгу когда-то принадлежал к более крупному объекту, а затем откололся в ходе удара. Тогда Рюгу был одним из множественных комических тел в облаке обломков.

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    Елена Апазиди
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