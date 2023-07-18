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18:48, 18 июля 2023Мир

МИД России отреагировал на введенные Британией санкции

Захарова: новые антироссийские санкции Британии являются беспримерным цинизмом

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Новые антироссийские санкции Британии являются беспримерным цинизмом. Так на ограничения отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Комментарий доступен на сайте ведомства.

«Новую порцию нелегитимных односторонних рестрикций растерявший последние остатки совести Лондон объясняет своим стремлением "защитить детей". При этом объектом противоправных мер там избрали как раз тех, кто по долгу службы и по призванию непосредственно участвует в спасении и оказании помощи детям из зоны СВО», — сказано в публикации.

Захарова отметила, что «заботясь о детях» Лондон продолжает поставлять смертоносные системы вооружений Киеву, который «использует их для обстрелов мирного населения и гражданской инфраструктуры».

«Поставляемые Великобританией снаряды и ракеты убивают и калечат, оставляют сиротами тех самых детей, в «защиту» которых она якобы выступает», — заключила представитель МИД.

Ранее правительство Великобритании расширило антироссийский санкционный список на новых 14 позиций. Под санкции Лондона попали уполномоченная по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова, а также детский омбудсмен ДНР Элеонора Федоренко и вице-премьер правительства Республики Башкортостан Ленара Иванова.

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    Виктория Кондратьева
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