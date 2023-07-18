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19:38, 18 июля 2023Россия

Выпавший на юге России июльский снег сняли на видео

В Дагестане местные жители сняли на видео выпавший в июле снег

В южном регионе РоссииДагестане — местные жители запечатлели на видео выпавший в июле снег. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

На кадрах видны заснеженные вершины и склоны гор. Снег покрывает почти все обозримое пространство, лежит на скалах, земле и крышах домов.

По данным авторов поста, ролик был снят на горе Аддала, в Чародинском и Цунтинском районах республики.

Ранее в июле снег выпал в центральных районах Магаданской области. Выпадению осадков предшествовало экстренное предупреждение от службы спасения о возможных ливневых дождях в области. Примечательно, что снег в июле не является редким явлением для региона, однако в этом году он выпал после 40-градусной жары.

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    Никита Абрамов
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