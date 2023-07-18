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11:22, 18 июля 2023Путешествия

Россиянин пропал в Сочи во время купания в море

МЧС: спасатели ищут пропавшего в Сочи во время купания в море россиянина
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российский турист пропал в Лазаревском районе Сочи во время купания в море. Об этом сообщается в Telegram-канале Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

В понедельник, 17 июля, к спасателям обратился брат пропавшего. Мужчина рассказал, что они вместе находились на одном из пляжей поселка Лоо. В какой-то момент его родственник исчез из виду. Известно, что россиянин не умел плавать.

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Отмечается, что специалисты уже приступили к поискам. «Спасатели обследуют акваторию моря на катере и гидроцикле от поселка Дагомыс до Якорной Щели — вблизи береговой линии и на удалении 1,5 километра», — говорится в сообщении.

Ранее в июне турист из Марий Эл пропал в Черном море. По словам супруги пропавшего, семья отдыхала на пляже «Ривьера».

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    Фариза Бацазова
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