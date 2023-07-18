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15:12, 18 июля 2023Россия

Мурашко оценил состояние пострадавшей при теракте на Крымском мосту школьницы

Мурашко: состояние пострадавшей при теракте на Крымском мосту школьницы стабилизируется

Фото: Совет Федерации / Globallookpress.com

Состояние 14-летней школьницы из Белгородской области, которая пострадала при теракте на Крымском мосту, удалось стабилизировать. Такую оценку дал глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

Он напомнил, что девочку с ранениями перевезли в детскую краевую больницу в Краснодаре. По словам министра, проводились консультации с федеральными медицинскими специалистами.

До этого сообщалось, что пострадавшая несовершеннолетняя потеряла память. После ЧП девочка не сумела назвать имена родителей, которых не удалось спасти. В больнице школьнице поставили капельницу, с девочкой находится муж ее тети.

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Белгородские власти пообещали оказать материальную помощь девочке и связались с ее родственниками.

Рано утром 17 июля на Крымском мосту произошел теракт. По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два украинских надводных беспилотника.

В результате происшествия пострадала 14-летняя девочка, которая ехала с родителями на отдых из Старого Оскола. Она получила закрытую черепно-мозговую травму.

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    Анна Щербакова
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