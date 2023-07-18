ЕС и страны Латинской Америки поссорились на саммите из-за Украины

Politico: ЕС и страны Латинской Америки не пришли к согласию по вопросу Украины

Саммит Евросоюза и Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна ознаменовался ссорой из-за расхождения позиций по Украине. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что переговорщики ЕС пытались убедить латиноамериканские страны осудить Россию за проведение спецоперации на Украине. Никарагуа и Куба выступили категорически против предложенных формулировок.

Несмотря на несколько раундов переговоров по совместной декларации, которую лидеры могли бы подписать в ходе саммита, соглашение пока так и не было достигнуто — некоторые официальные лица опасаются, что двухдневный саммит может вообще не привести к какой-либо совместной декларации, уточняет Politico.

Глава Евросовета Шарль Мишель в понедельник, 17 июля, заявил, что текст коммюнике еще обсуждается. При этом авторы материала отмечают, что неспособность согласовать текст совместной декларации станет ударом по авторитету ЕС, когда блок стремится объединить голоса в ООН и за ее пределами в поддержку Украины. Кроме того, «Брюссель пытается снова стать лучшими друзьями с Латинской Америкой» перед лицом Китая.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза и Латинской Америки будут содействовать вывозу зерна с Украины и хотят наладить его через зеленый коридор. Канцлер Австрии Карл Нехаммер также назвал общей целью окончание конфликта.