Страны ЕС и Латинской Америки пообещали содействовать вывозу зерна с Украины

Страны ЕС и Латинской Америки хотят наладить вывоз зерна с Украины через зеленый коридор

Страны Евросоюза и Латинской Америки будут содействовать вывозу зерна с Украины и хотят наладить его через зеленый коридор. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер по прибытии на саммит ЕС — Сообщество латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), сообщает ТАСС.

«Наша общая цель — окончание войны, и, прежде всего, снова сделать возможным вывоз зерна с Украины по зеленому коридору в другие страны мира. К этому мы стремимся», — подчеркнул политик.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о прекращении договоренностей по зерновой сделке. Он отметил, что часть, касающаяся России в этой черноморской инициативе, не выполнена до сих пор.

В МИД России заявили, что гарантии безопасности в Черном море будут отозваны из-за окончания зерновой сделки, в северо-западной акватории будет восстановлен режим временно опасного района, а Совместный координационный центр в Стамбуле будет расформирован.