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07:43, 18 июля 2023Россия

Минобороны назвало терактом атаку беспилотников на Крым

Минобороны России назвало террористическим актом атаку 28 беспилотников на Крым

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Крым с помощью 28 беспилотников является террористическим актом. Об этом заявили в Минобороны России, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью восемью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым», — сообщили в министерстве.

Там уточнили, что никто не пострадал и разрушений не зафиксировано. Ни один из беспилотников до цели не долетел, все они были подавлены.

Крым атаковали беспилотники в ночь на вторник, 18 июля. 17 беспилотников удалось сбить системами противовоздушной обороны (ПВО), еще 11 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Глава полуострова Сергей Аксенов, комментируя произошедшее, чц сохранять спокойствие и доверять только официальным и надежным источникам информации. Он не назвал, где конкретно удалось сбить беспилотники.

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    Анастасия Шейкина
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