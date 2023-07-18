Минобороны назвало терактом атаку беспилотников на Крым

Минобороны России назвало террористическим актом атаку 28 беспилотников на Крым

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Крым с помощью 28 беспилотников является террористическим актом. Об этом заявили в Минобороны России, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью восемью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым», — сообщили в министерстве.

Там уточнили, что никто не пострадал и разрушений не зафиксировано. Ни один из беспилотников до цели не долетел, все они были подавлены.

Крым атаковали беспилотники в ночь на вторник, 18 июля. 17 беспилотников удалось сбить системами противовоздушной обороны (ПВО), еще 11 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Глава полуострова Сергей Аксенов, комментируя произошедшее, чц сохранять спокойствие и доверять только официальным и надежным источникам информации. Он не назвал, где конкретно удалось сбить беспилотники.