В России появились специалисты по регистрации в Tinder

«Известия»: в России появились специалисты по регистрации в Tinder

В России появились специалисты по регистрации в Tinder, они предлагают россиянам помощь в регистрации и настройки социальной сети для знакомств. Об этом сообщают «Известия».

Объявления появились на различных площадках, в том числе в Telegram. Стоимость такой услуги составляет в среднем 1,5-2 тысячи рублей.

Один из продавцов указал, что регистрирует в соцсети через зарубежный номер, поскольку на российские номера Tinder не отправляет SMS.

Еще один человек, предлагающий услуги, рассказал, что в среднем к нему обращаются 15 человек в неделю, интерес вырос, когда компания приняла решение уйти из России.

Максим, который занимается настройкой аккаунтов, отметил, что в этом случае сработал эффект запретного плода, когда зарегистрироваться захотели те, кто не пользовался Tinder ранее.

30 июня Tinder окончательно ушел из России. Как сообщал ТАСС, теперь при попытке открыть программу выпадает сообщение об ошибке. Приложение для онлайн-знакомств также пропало из крупнейших магазинов — Play Market от Google и AppStore от Apple.

