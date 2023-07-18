Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:53, 18 июля 2023Интернет и СМИ

В России появились специалисты по регистрации в Tinder

«Известия»: в России появились специалисты по регистрации в Tinder

Фото: Unsplash.com

В России появились специалисты по регистрации в Tinder, они предлагают россиянам помощь в регистрации и настройки социальной сети для знакомств. Об этом сообщают «Известия».

Объявления появились на различных площадках, в том числе в Telegram. Стоимость такой услуги составляет в среднем 1,5-2 тысячи рублей.

Один из продавцов указал, что регистрирует в соцсети через зарубежный номер, поскольку на российские номера Tinder не отправляет SMS.

Еще один человек, предлагающий услуги, рассказал, что в среднем к нему обращаются 15 человек в неделю, интерес вырос, когда компания приняла решение уйти из России.

Максим, который занимается настройкой аккаунтов, отметил, что в этом случае сработал эффект запретного плода, когда зарегистрироваться захотели те, кто не пользовался Tinder ранее.

30 июня Tinder окончательно ушел из России. Как сообщал ТАСС, теперь при попытке открыть программу выпадает сообщение об ошибке. Приложение для онлайн-знакомств также пропало из крупнейших магазинов — Play Market от Google и AppStore от Apple.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Движение по Крымскому мосту запустили в реверсивном режиме по одной полосе. Как будут ремонтировать магистраль?

    В России появились специалисты по регистрации в Tinder

    Активистка заявила об опасности кассетных бомб США для украинцев

    Капитан первого ранга рассказал о направлении удара по Крымскому мосту

    Повреждения Крымского моста после теракта показали со спутника

    В России оценили убытки из-за зерновой сделки

    В России заявили о потере Украиной нескольких армий

    В Венгрии назвали условие для достижения мира на Украине

    В России сравнили ответственность Запада и Зеленского за конфликт на Украине

    Италии предрекли самую жаркую неделю в истории

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости