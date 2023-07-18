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13:15, 18 июля 2023Путешествия

Аварийный трап летящего самолета случайно упал на частный дом и озадачил полицию

Daily Mail: трап самолета United Airlines упал на дом в Чикаго во время приземления

Кадр: Laura Devitt / WLS

Аварийный трап летящего самолета United Airlines случайно упал на частный дом возле аэропорта в Чикаго во время приземления. Об этом сообщает Daily Mail.

Рейс следовал из Швейцарии в США днем 17 июля. Живущая рядом с чикагским аэропортом семья внезапно услышала грохот с заднего двора. Выйдя на улицу, они обнаружили сдувшийся аварийный трап. Инцидент озадачил прибывших на место полицейских и привлек внимание Федерального агентства авиационного транспорта.

Пострадавших в результате происшествия нет. Владельцы дома отметили, что здание получило незначительные повреждения. Ведется расследование.

Ранее стюардесса авиакомпании British Airways случайно открыла аварийный трап до взлета и задержала самолет на пять часов. Ее действия вызвали хаос в аэропорту — экстренные службы приехали к лайнеру. Пассажиров сняли с рейса и заставили ждать новый борт не менее пяти часов.

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    Зарина Дзагоева
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