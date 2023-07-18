Трамп пообещал добиться от Европы возмещения американской помощи Киеву

Трамп потребует у Европы возмещения американской помощи Киеву после победы на выборах

Бывший глава США Дональд Трамп заявил, что намерен добиться от европейских стран возмещения американских расходов на помощь Украине в случае победы на предстоящих президентских выборах. Его слова передает РИА Новости.

«Я попрошу Европу возместить нам расходы на восстановление запасов вооружений, отправленных на Украину», — поделился планами политик. Он подчеркнул, что Вашингтону уже должны были компенсировать потраченные средства, но этого не произошло, поскольку в Европе не уважают действующего американского лидера Джо Байдена из-за его слабости. Трамп отметил, что европейские страны возместили лишь небольшую часть из потраченных американскими властями 200 миллиардов долларов.

Кроме того, экс-президент также обвинил нынешнее американское правительство в том, что его действия привели к нехватке добровольцев в армии страны, а также к дефициту вооружения. При этом Трамп пообещал, что у армии будет «рекордное финансирование», если он возглавит страну.