В ООН рассказали о передвижениях судов после приостановки зерновой сделки

ООН: ни одно судно не движется на Украину и из нее после приостановки зерновой сделки

В ООН заявили, что ни одно судно не движется на Украину и из нее после окончания зерновой сделки. О передвижениях судов после приостановки соглашения рассказала глава отдела коммуникаций офиса координатора организации по черноморской зерновой инициативе Исмини Палла, сообщает ТАСС.

«Никакие суда сейчас не двигаются в сторону Украины или из ее черноморских портов в контексте зерновой инициативы, учитывая, что она вчера была прекращена», — заявила она.

Палла почеркнула, что делегация ООН в Стамбуле по-прежнему остается открытой для консультаций со сторонами сделки, если будет такая необходимость.

17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о прекращении договоренностей по зерновой сделке. Он отметил, что часть, касающаяся России в этой черноморской инициативе, не выполнена до сих пор.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление в связи с решением России об окончании зерновой сделки, включая включая выход из гарантий безопасности навигации в северо-западной части Черного моря. Он подчеркнул, что целью организации останется обеспечение глобальной продовольственной безопасности и стабильности мировых цен на продовольствие.