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20:33, 18 июля 2023Мир

Маск призвал власти США отчитаться о расходах на помощь Украине

Илон Маск призвал власти США отчитаться о расходах на помощь Украине

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Миллиардер и предприниматель Илон Маск призвал власти США отчитаться о расходах на помощь Украине. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Было бы хорошо, если бы общественность имела хоть какое-то представление о том, как расходуются средства», — отреагировал он на новость о готовности Вашингтона выделить Киеву новый пакет помощи в размере 1,3 миллиарда долларов.

Ранее Маск назвал лицемерием поставки США кассетных снарядов Украине. По его словам, это решение повлечет негативные последствия. Маск также подчеркнул, что США «всегда осуждали как зло» всех, кто применял кассетные боеприпасы в боевых действиях. «Судьба любит иронию, но ненавидит лицемерие», — написал он.

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    Виктория Кондратьева
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