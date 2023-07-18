В Госдуме возложили на США ответственность за теракт на Крымском мосту

Депутат Госдумы Ивлев: ответственность за теракт на Крымском мосту полностью лежит на США

Вся полнота ответственности за теракт на Крымском мосту лежит на США, утверждает депутат Госдумы Леонид Ивлев. Его цитирует РИА Новости.

Атака на мост была бы невозможна «без навигационной поддержки спутников США», утверждает депутат. При этом осуществившие теракт лица знали, что по мосту идут только гражданские автомобили, считает парламентарий.

В связи с этим реакция России будет жесткой и «по полной программе», заверил Ивлев.

В ночь на 17 июля Крымский мост был атакован двумя украинскими беспилотными аппаратами. В результате была повреждена одна из секций моста, двоих человек спасти не удалось. Следственный комитет России квалифицировал случившееся как теракт.