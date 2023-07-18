Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:34, 18 июля 2023Россия

В Госдуме возложили на США ответственность за теракт на Крымском мосту

Депутат Госдумы Ивлев: ответственность за теракт на Крымском мосту полностью лежит на США

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Вся полнота ответственности за теракт на Крымском мосту лежит на США, утверждает депутат Госдумы Леонид Ивлев. Его цитирует РИА Новости.

Атака на мост была бы невозможна «без навигационной поддержки спутников США», утверждает депутат. При этом осуществившие теракт лица знали, что по мосту идут только гражданские автомобили, считает парламентарий.

В связи с этим реакция России будет жесткой и «по полной программе», заверил Ивлев.

В ночь на 17 июля Крымский мост был атакован двумя украинскими беспилотными аппаратами. В результате была повреждена одна из секций моста, двоих человек спасти не удалось. Следственный комитет России квалифицировал случившееся как теракт.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме возложили на США ответственность за теракт на Крымском мосту

    Бывший чемпион UFC Нганну рассказал о гонораре за поединок с Фьюри

    Маэстро Понасенков напророчил Собчак маргинальное будущее

    Врач рассказала о состоянии раненной при теракте на Крымском мосту девочки

    В России создали боевой дрон «Кукушка»

    Стали известны цены на товары заменившего Puma бренда в России

    На трассе М-4 «Дон» на Кубани столкнулись семь авто, грузовик и бензовоз

    Российский бизнесмен расстрелял чужую собаку и пригрозил пистолетом ее хозяину

    Полиция начала проверку после видео избиений подростков в Новой Москве

    Суд арестовал 21 объект недвижимости по делу блогерши Блиновской

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости