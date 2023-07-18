Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:41, 18 июля 2023Экономика

Зимбабвийский доллар стал лучшей валютой в мире

Bloomberg: доллар Зимбабве за месяц стал лучшей в мире валютой по росту к доллару

Фото: Philimon Bulawayo / Reuters

За последний месяц доллар Зимбабве укрепился по отношению к американскому доллару на 41,8 процента, что сделало его лучшей валютой в мире по росту курса. Следом за ним идет леоне (валюта Сьерра-Леоне), которая подросла на 13,3 процента, и албанский лек (плюс 9,5 процента), сообщает Bloomberg.

Оказаться на непривычном для себя месте валюте африканского государства «помог» обвал курса, наблюдавшийся с начала года. После падения до уровня 10 тысяч долларов Зимбабве за один доллар США на черном рынке и роста годовой инфляции до 175 процентов местные власти провели либерализацию валютного рынка и внесли налоговые изменения.

В итоге на этой неделе доллар США уже можно было купить за 4876 долларов Зимбабве, что, как считает президент Ассоциации банкиров республики Лоуренс Ньязема, даже слишком хорошо, ведь реальная стоимость составляет где-то пять тысяч долларов.

Беспрецедентная волатильность национальной валюты привела к тому, что местные предприятия попросили отсрочки, чтобы хотя бы несколько месяцев продавать товары по старому курсу. Правительство отказалась согласовать двойной курс.

Зимбабвийский доллар в последние десятилетия является худшей мировой валютой. В 2009 году из-за невозможности остановить галопирующую инфляцию республика вообще отказались от собственных платежных средств. В 2019-м хождение зимбабвийского доллара возобновили, однако стабилизировать финансовую систему страны не получилось.

В 2022 году Зимбабве стала страной с самой высокой в мире инфляцией, рост цен составил 243,8 процента. Несмотря на это африканская республика стремится активнее использовать собственный доллар в мировой торговле. В частности, спикер правящей партии Зимбабве ZANU-PF Кристофер Мутсвангва предложил платить ей за российскую нефть.

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны показало удары возмездия по местам подготовки терактов на Украине

    Москвич после ливня выплыл на дорогу на лодке

    Китай импортировал рекордные объемы газа

    Грузовик сбил ехавшего на велосипеде главного аналитика ГИБДД России

    Вооруженный грабитель извинился перед потерпевшим и пообещал вернуть ему телефон

    55-летняя певица Валерия раскрыла секрет моложавой внешности

    Новичок «Зенита» рассказал об игре в футбол в тюрьме

    Зимбабвийский доллар стал лучшей валютой в мире

    Стало известно об оперативной реакции российских сил на угрозы ВСУ

    Опубликовано видео сдачи в плен украинских военных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости