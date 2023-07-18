Зимбабвийский доллар стал лучшей валютой в мире

Bloomberg: доллар Зимбабве за месяц стал лучшей в мире валютой по росту к доллару

За последний месяц доллар Зимбабве укрепился по отношению к американскому доллару на 41,8 процента, что сделало его лучшей валютой в мире по росту курса. Следом за ним идет леоне (валюта Сьерра-Леоне), которая подросла на 13,3 процента, и албанский лек (плюс 9,5 процента), сообщает Bloomberg.

Оказаться на непривычном для себя месте валюте африканского государства «помог» обвал курса, наблюдавшийся с начала года. После падения до уровня 10 тысяч долларов Зимбабве за один доллар США на черном рынке и роста годовой инфляции до 175 процентов местные власти провели либерализацию валютного рынка и внесли налоговые изменения.

В итоге на этой неделе доллар США уже можно было купить за 4876 долларов Зимбабве, что, как считает президент Ассоциации банкиров республики Лоуренс Ньязема, даже слишком хорошо, ведь реальная стоимость составляет где-то пять тысяч долларов.

Беспрецедентная волатильность национальной валюты привела к тому, что местные предприятия попросили отсрочки, чтобы хотя бы несколько месяцев продавать товары по старому курсу. Правительство отказалась согласовать двойной курс.

Зимбабвийский доллар в последние десятилетия является худшей мировой валютой. В 2009 году из-за невозможности остановить галопирующую инфляцию республика вообще отказались от собственных платежных средств. В 2019-м хождение зимбабвийского доллара возобновили, однако стабилизировать финансовую систему страны не получилось.

В 2022 году Зимбабве стала страной с самой высокой в мире инфляцией, рост цен составил 243,8 процента. Несмотря на это африканская республика стремится активнее использовать собственный доллар в мировой торговле. В частности, спикер правящей партии Зимбабве ZANU-PF Кристофер Мутсвангва предложил платить ей за российскую нефть.