В России отказались предоставлять льготы музыкальной индустрии

«Ъ»: Минцифры отказалось расширить льготы для IT-компаний на музыкальную индустрию

Минцифры отказалось расширить отраслевые меры поддержки IT-компаний на музыкальную индустрию. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Коммерсантъ».

В мае Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ, ранее объединяла Warner Music, Universal Music, Sony) обратилась к главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой разрешить музыкальным лейблам получить аккредитацию IT-компаний. При наличии профильной выручки от IT-деятельности они смогли бы претендовать на налоговые льготы как представители сферы информационных технологий.

В ведомстве заявили, что создание музыки и продвижение артистов к деятельности в области IT не относится, а потому распространять поддержку на музыкальные лейблы нет необходимости. На льготы Минцифры могут претендовать лишь те музыкальные стриминговые сервисы, которые разрабатывают софт для загрузки цифрового контента. Музыкальной отрасли логичнее обратиться за поддержкой в Минкульт, заявил источник близкий к правительству.

По словам гендиректора Multiza Андрей Воляника, музыкальные лейблы используют для доставки контента на цифровые площадки специализированных дистрибуторов. Сервисы хранения и доставки контента могли бы реорганизовать в отдельное юрлицо, которое соответствует требованиям к IT-компаниям и таким образом претендовать на получение поддержки.

В июне российские IT-компании пожаловались, что они не получили гранты и льготные кредиты на импортозамещение зарубежного программного обеспечения (ПО), обещанных властями. Список проектов Минцифры совместно с Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ) и фондом «Сколково» должны были утвердить до конца мая. Планировалось, что порядка 300 проектов получат 37,1 миллиарда рублей до 2024 года.

Грантовую поддержку российских IT-компаний и льготное кредитования отрасли в Минцифры предложили за счет сбора за использование зарубежного софта. По словам Шадаева, он может заработать в 2024 году. Разработка нового сбора стала вынужденной мерой, так как пользователи не могут оплачивать лицензии западных разработчиков, и при этом не могут перейти на альтернативу от отечественных компаний, подчеркнул глава ведомства.