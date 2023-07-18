На Западе рассказали о второстепенной значимости судьбы Украины для США

AC: США используют опыт Украины для распространения влияния на другие регионы

Западный обозреватель Эндрю Басевич в статье для American Conservative (AC) рассказал, для США судьба Украины имеет второстепенную значимость, Вашингтон использует украинский опыт для распространения своего влияния на другие регионы мира.

«Реальная судьба самой Украины фигурирует как нечто второстепенное. Истинная задача заключается в возрождении подорванных устремлений Америки к мировому первенству», — подчеркнул журналист.

Басевич добавил, что США игнорируют формирование многополярного мира и намереваются стать единственной сверхдержавой.

Ранее бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано заявил, что США находятся в состоянии необъявленной войны с Россией на Украине. По его словам, Соединенные Штаты на сумму более 50 миллиардов долларов предоставили Киеву оборудование и вооружение, которые используются против российских военных.

