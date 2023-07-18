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16:47, 18 июля 2023Россия

В России высказались об альтернативах зерновой сделке без Украины

Депутат Новиков: Россия выработает альтернативные зерновой сделке форматы сотрудничества

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

России стоит продолжать работать над проектами по поддержке африканских стран, страдающих от продовольственного кризиса, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В беседе с «Лентой.ру» депутат высказался о возможных альтернативах зерновой сделке, изначально призванной помочь страдающим от голода государствам.

«Нам здесь важнее понять перспективы собственного участия в такого рода проектах. Речь изначально касается участия в программах ООН по помощи беднейшим странам в решении проблем продовольственного кризиса. Мы в этих программах участвовали, в свое время были отработаны в том числе логистические пути доставки этого зерна», — сказал депутат.

Думаю, что это (собственные маршруты поставок — прим. «Ленты.ру») может стать для нас выходом из этой ситуации

Дмитрий Новиковпервый зампред комитета Госдумы по международным делам

По словам Новикова, возможные пути взаимодействия по этому вопросу могут быть проработаны в рамках грядущих межгосударственных консультаций.

«Впереди несколько форматов по взаимодействию России со странами Африки: парламентский формат Россия — Африка, который состоится уже в этом месяце, чуть позже, в сентябре, будет саммит на уровне глав государств. Думаю, что мы с нашими африканскими партнерами можем начать изучать альтернативные способы участия России в проекте продовольственной помощи африканским странам, но для этого предстоит отработать новые способы транспортировки и доставки этого зерна», — добавил парламентарий.

17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о прекращении договоренностей по зерновой сделке. Он отметил, что часть, касающаяся России в этой черноморской инициативе, не выполнена до сих пор.

Зерновая сделка — соглашение по экспорту продовольствия с территории Украины, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. В рамках соглашения Россия взяла на себя обязательства не атаковать эти порты и украинские корабли, сопровождающие транспортные суда. Документ подписан Турцией, Россией, Украиной и ООН 22 июля 2022 года в Стамбуле. Срок его действия — 120 дней с момента вступления в силу — был продлен несколько раз, однако 17 июля российская сторона сообщила о выходе из соглашения.

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    Кирилл Садовский
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