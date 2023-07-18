В России высказались об альтернативах зерновой сделке без Украины

Депутат Новиков: Россия выработает альтернативные зерновой сделке форматы сотрудничества

России стоит продолжать работать над проектами по поддержке африканских стран, страдающих от продовольственного кризиса, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В беседе с «Лентой.ру» депутат высказался о возможных альтернативах зерновой сделке, изначально призванной помочь страдающим от голода государствам.

«Нам здесь важнее понять перспективы собственного участия в такого рода проектах. Речь изначально касается участия в программах ООН по помощи беднейшим странам в решении проблем продовольственного кризиса. Мы в этих программах участвовали, в свое время были отработаны в том числе логистические пути доставки этого зерна», — сказал депутат.

Думаю, что это (собственные маршруты поставок — прим. «Ленты.ру») может стать для нас выходом из этой ситуации Дмитрий Новиков первый зампред комитета Госдумы по международным делам

По словам Новикова, возможные пути взаимодействия по этому вопросу могут быть проработаны в рамках грядущих межгосударственных консультаций.

«Впереди несколько форматов по взаимодействию России со странами Африки: парламентский формат Россия — Африка, который состоится уже в этом месяце, чуть позже, в сентябре, будет саммит на уровне глав государств. Думаю, что мы с нашими африканскими партнерами можем начать изучать альтернативные способы участия России в проекте продовольственной помощи африканским странам, но для этого предстоит отработать новые способы транспортировки и доставки этого зерна», — добавил парламентарий.

17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о прекращении договоренностей по зерновой сделке. Он отметил, что часть, касающаяся России в этой черноморской инициативе, не выполнена до сих пор.

Зерновая сделка — соглашение по экспорту продовольствия с территории Украины, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. В рамках соглашения Россия взяла на себя обязательства не атаковать эти порты и украинские корабли, сопровождающие транспортные суда. Документ подписан Турцией, Россией, Украиной и ООН 22 июля 2022 года в Стамбуле. Срок его действия — 120 дней с момента вступления в силу — был продлен несколько раз, однако 17 июля российская сторона сообщила о выходе из соглашения.