Власти российского региона разрешили пяти экс-заключенным работать с детьми

Власти ХМАО разрешили пятерым бывшим заключенным работать с детьми

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) разрешили пятерым бывшим заключенным работать с детьми. О таком решении сообщается на официальном сайте Думы российского региона.

Комиссия по делам несовершеннолетних под председательством замгубернатора и при участии депутатов и прокуроров позволила экс-зэкам трудоустроиться в учреждения с подростками. По мнению местных парламентариев, жители Югры с криминальным прошлым и отсидкой не представляют опасности для детей.

«Мы даем второй шанс, возможность заниматься полезным и любимым делом людям, раскаявшимся в совершении противоправного деяния. При этом хотелось бы напомнить, что необдуманный поступок сегодня может омрачить человеку всю оставшуюся жизнь», — отметил депутат Думы ХМАО Николай Ташланов.

На сайте не привели фамилий и имен заключенных, которые пожелали работать с несовершеннолетними.

До этого глава Минпросвещения Сергей Кравцов уверял, что бывших участников спецоперации будут привлекать к работе в школах, чтобы преподавать начальную военную подготовку.

В феврале сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон о пробации, который предполагает введение в России института социальной адаптации заключенных.