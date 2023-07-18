В Венгрии призвали немедленно начать переговоры по Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто призвал немедленно начать переговоры по Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что участники конфликта на Украине и заинтересованные стороны должны немедленно прийти к диалогу. Его слова приводит ТАСС.

На заседании Совета Безопасности ООН по Украине Сийярто подчеркнул, что условия для переговоров по Украине ухудшаются с каждым днем. Поэтому он призвал немедленно прекратить огонь и начать переговоры по украинскому кризису.

«Разрешение этого конфликта находится не на поле боя, а за столом переговоров. Мы часто слышим, что условия и обстоятельства для этого пока не сложились», — отметил глава МИД Венгрии.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди допустила переговоры с Украиной к осени. По ее мнению, к этому времени уставшая от конфликта мировая общественность попытается склонить Киев к диалогу.