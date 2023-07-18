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15:00, 18 июля 2023Забота о себе

Хирург оценила опасность народного метода обработки ран спиртом

Хирург Дарья Шаимова предупредила, что обработка раны спиртом мешает заживлению

Фото: Andrii Spy_k / Shutterstock / Fotodom

Обработка раны спиртом по «дедовскому» методу делает кожу грубой и затягивает заживление, предупредила хирург Детской поликлиники Литфонда Дарья Шаимова. Опасность народного метода обработки ран врач оценила в беседе с «Лентой.ру».

Обработка ран спортом или алкогольными напитками — ошибочная привычка, сформированная годами и даже поколениями, констатирует хирург. По ее словам, спиртосодержащие напитки агрессивно воздействуют на поврежденный участок кожи, нарушает микрофлору и мешают заживлению.

В последнее время врачи переучивают пациентов, развеивая миф, что спирт или алкоголь — хорошие средства для обработки ссадин и порезов

Дарья Шаимовахирург

Врач отметила, что самостоятельно можно лечить лишь неглубокие (менее 15 миллиметров) и некровоточащие раны. Если человек поранился ржавым гвоздем или другим грязным острым предметом (например, испачканным землей), необходимо обратиться в травмпункт. Это необходимо, в частности, для того, чтобы предотвратить заражение столбняком.

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Перед обработкой раны необходимо вымыть руки, при этом до раны можно дотрагиваться только ватным диском с антисептиком, рассказала врач.

Тщательно промойте рану проточной водой, не применяя спиртосодержащие средства. Обработайте рану трехпроцентной перекисью водорода для удаления загрязнения. Если в ране останется грязь, песок и другие частицы, она может воспалиться

Дарья Шаимовахирург

После необходимо подсушить рану перекисью водорода и обработать ее десятипроцентным раствором бетадина, который борется с микробами, продолжила Шаимова. Затем на рану следует наложить чистую повязку. Если рана мокнет, на нее требуется наложить метилурациловую повязку и перебинтовать. Рану желательно не мочить в течение двух дней, отметила хирург.

Йодом без назначения врача лучше не пользоваться совсем, он легко может обжечь и без того поврежденную кожу, особенно у детей. Зеленка также обладает сильным присушивающим действием, она закрашивает рану, из-за чего можно вовремя не заметить воспаление

Дарья Шаимовахирург

Напоследок хирург добавила, что скорейшему заживлению ран способствует полноценное питание, насыщенное белком и овощами, прогулки и хорошее настроение.

Ранее пластический хирург Дарья Фетисова предупредила об опасности популярных процедур для красоты. По ее словам, контурная пластика носа может вызвать проблемы со зрением.

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    Вера Владзиевская
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