Госдума приняла закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе

Госдума приняла закон о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении проголосовали за закон о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе военнообязанных. Об этом сообщается на официальном портале нижней палаты парламента.

Согласно принятому ГД законопроекту, сохраняется лишь возраст пребывания в мобилизационном резерве старших офицеров — он остается на уровне 70 лет.