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14:19, 18 июля 2023Россия

Госдума приняла закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе

Госдума приняла закон о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе

Фото: Анастасия Илюшина / Коммерсантъ

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении проголосовали за закон о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе военнообязанных. Об этом сообщается на официальном портале нижней палаты парламента.

Согласно принятому ГД законопроекту, сохраняется лишь возраст пребывания в мобилизационном резерве старших офицеров — он остается на уровне 70 лет.

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    Марк Леонов
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