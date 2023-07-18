Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:36, 18 июля 2023Мир

В США рассказали об обмане Украины о членстве в Евросоюзе

FP: риторика политиков Европы о членстве Украины в Евросоюзе не соответствует их действиям

Фото: Yves Herman / Reuters

Обозреватели Илке Тойгюр и Макс Берманн заявили, что высокопарная риторика лидеров Европы о членстве Украины в Евросоюзе не соответствует их действиям. Об этом они написали в статье для Foreign Policy.

Авторы отметили, что для принятия Украины в ЕС странам пришлось бы провести серьезную реформу институтов, политики и бюджетных процессов внутри организации. «Следовательно, это вызовет ожесточенные конфликты между нынешними членами объединения по поводу распределения средств Евросоюза», — рассказали они.

Материалы по теме:
В Германии планировали убить канцлера Олафа Шольца. Кто стоит за попыткой госпереворота и почему их план провалился?
В Германии планировали убить канцлера Олафа Шольца.Кто стоит за попыткой госпереворота и почему их план провалился?
15 декабря 2022
«Евросоюзу будет тяжело» Германия призывает расширить и реформировать ЕС. К чему это приведет?
«Евросоюзу будет тяжело»Германия призывает расширить и реформировать ЕС. К чему это приведет?
19 декабря 2022
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы. Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы.Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
18 января 2023

Поэтому если бы европейские политики серьезно относились к интеграции Украины в ЕС, то они бы уже приняли меры для реформирования блока.

7 июля Зеленский призвал можно скорее начать переговоры о членстве Украины в ЕС. По его мнение, важно сделать все необходимое для этого в 2023 году. 29 июня глава государства сообщил, что Киев готов к началу переговоров о членстве, и призвал Еврокомиссию зафиксировать прогресс страны в выполнении рекомендаций. Он также назвал ближайшие полгода историческим временем для начала переговоров.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Движение по Крымскому мосту запустили в реверсивном режиме по одной полосе. Как будут ремонтировать магистраль?

    Япония захотела запретить поставлять в Россию некоторые машины

    В двух областях Украины произошли взрывы

    В Британии ответили на обвинения России в причастности к атаке на Крымский мост

    На Украине рассказали об ошибках Зеленского перед конфликтом

    В США рассказали об обмане Украины о членстве в Евросоюзе

    На Западе рассказали о второстепенной значимости судьбы Украины для США

    Раскрыты траты главы МИД Германии на стилиста

    Сексопатолог назвала три главные причины плохой сексуальной жизни

    Одержимый знакомой мужчина тайком снимал ее обнаженной в душе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости