В США рассказали об обмане Украины о членстве в Евросоюзе

FP: риторика политиков Европы о членстве Украины в Евросоюзе не соответствует их действиям

Обозреватели Илке Тойгюр и Макс Берманн заявили, что высокопарная риторика лидеров Европы о членстве Украины в Евросоюзе не соответствует их действиям. Об этом они написали в статье для Foreign Policy.

Авторы отметили, что для принятия Украины в ЕС странам пришлось бы провести серьезную реформу институтов, политики и бюджетных процессов внутри организации. «Следовательно, это вызовет ожесточенные конфликты между нынешними членами объединения по поводу распределения средств Евросоюза», — рассказали они.

Поэтому если бы европейские политики серьезно относились к интеграции Украины в ЕС, то они бы уже приняли меры для реформирования блока.

7 июля Зеленский призвал можно скорее начать переговоры о членстве Украины в ЕС. По его мнение, важно сделать все необходимое для этого в 2023 году. 29 июня глава государства сообщил, что Киев готов к началу переговоров о членстве, и призвал Еврокомиссию зафиксировать прогресс страны в выполнении рекомендаций. Он также назвал ближайшие полгода историческим временем для начала переговоров.

