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22:35, 18 июля 2023Бывший СССР

В Киеве назвали Зеленского неудачником из-за проваленного саммита НАТО

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский провалил саммит НАТО, не добившись членства Украины

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провалил саммит НАТО в Вильнюсе, не сумев добиться приглашения страны в альянс. Такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

Он подчеркнул, что украинский лидер неспособен управлять страной, поскольку совершенно не разбирается ни в экономике, ни в военном деле. Кроме того, по словам Соскина, Зеленский не выполнил своих обещаний. «Теперь еще саммит НАТО провалил. Никуда его не взяли. Истребители не дают», — посетовал он.

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    Марина Совина
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