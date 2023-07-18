В Киеве назвали Зеленского неудачником из-за проваленного саммита НАТО

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский провалил саммит НАТО, не добившись членства Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провалил саммит НАТО в Вильнюсе, не сумев добиться приглашения страны в альянс. Такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

Он подчеркнул, что украинский лидер неспособен управлять страной, поскольку совершенно не разбирается ни в экономике, ни в военном деле. Кроме того, по словам Соскина, Зеленский не выполнил своих обещаний. «Теперь еще саммит НАТО провалил. Никуда его не взяли. Истребители не дают», — посетовал он.