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21:33, 18 июля 2023Бывший СССР

Зеленский предрек дефицит в случае провала зерновой инициативы с Турцией и ООН

Зеленский: провал зерновой инициативы Украины с ООН и Турцией приведет к большому дефициту
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Если Украине не удастся договориться с Турцией и ООН о продолжении зерновой сделки, то возникнет большой дефицит, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Его слова приводит «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в таком случае придется договариваться по-другому. «Других вариантов нет. В противном случае будет большой дефицит, потому что по сухопутным коридорам мы можем доставлять меньшие объемы», — отметил Зеленский.

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    Марина Совина
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