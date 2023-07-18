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15:43, 18 июля 2023Спорт

Новичок «Зенита» рассказал об игре в футбол в тюрьме

Новичок «Зенита» Ду Кейрос рассказал, что в детстве играл в футбол в тюрьме у отца
Ду Кейрос

Ду Кейрос. Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Новичок «Зенита» Ду Кейрос рассказал об игре в футбол в тюрьме. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Бразилец поделился, что, когда ему исполнилось семь лет, его отец был осужден на три года. Вместе с матерью Ду Кейрос приезжал к нему по выходным и играл там в футбол с детьми других заключенных. «Понятно, что ситуация кажется невероятной — ребенок играет в футбол в тюрьме. Но это происходило на самом деле», — заявил он.

Полузащитник подчеркнул, что эта история серьезно повлияла на его характер. «Насмотрелся на то, какие люди сидят за решеткой, в каких условиях живут, какие страдания такое доставляет. И это отбило у меня желание повторить их судьбу», — отметил он.

23-летний бразилец присоединился к «Зениту» 1 июля. Ду Кейрос дебютировал за клуб в Суперкубке России, в котором петербуржцы одержали победу над московским ЦСКА. Ранее он выступал за бразильский «Коринтианс».

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    Дарья Коршунова
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