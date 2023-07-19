Сейсмолог оценил угрозу сильнейшего землетрясения в Стамбуле

Сейсмолог Завьялов: землетрясение в Стамбуле может произойти до 2030 года

Заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Алексей Завьялов прокомментировал информацию о том, что в Стамбуле возможно очередное разрушительное землетрясение. В беседе с «Лентой.ру» сейсмолог подчеркнул, что Стамбул находится в опасном с точки зрения сейсмической угрозы месте, однако, по его словам, прогнозировать конкретную дату, расположение и силу землетрясения невозможно.

«Стамбул располагается вблизи северной ветки Анатолийского разлома. Землетрясения, которые произошли в Турции в феврале 2023 года, имели место на южной ветке Анатолийского разлома. Вряд ли следующее сильное землетрясение произойдет в ближайшие годы на южной ветке Анатолийского разлома. Северная ветка Анатолийского разлома более сейсмически активна, и на этом разломе регулярно происходят сильные, социально значимые землетрясения», — объяснил он.

Турция — это страна с высокой сейсмической активностью, а Стамбул расположен в не очень хорошем месте с точки зрения сейсмической опасности. Время от времени в районе Стамбула происходят сильные землетрясения. Последнее из них было в августе 1999 года, в 100 километрах на восток от Стамбула — это было измитское землетрясение Алексей Завьялов заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук

Специалист также поприветствовал решение турецких властей начать подготовку к возможному землетрясению на основании прогнозов сейсмологов.

«То, что власти Турции сейчас заинтересовались сейсмической опасностью Стамбула, — это правильное решение Насколько я знаю, власти даже планируют создание городов-спутников на некотором удалении от Стамбула, чтобы возвести там здания, которые будут соответствовать знаниям о сейсмической опасности, построенные с учетом уровня сейсмической активности при проектировании этих конструкций», — сказал он.

Стамбул — это старинная столица Турции, и там много старинных зданий. Естественно, что эти здания за всю историю своего существования неоднократно подвергались воздействию сейсмических волн. Наверняка в них накопились повреждения, которые еще не привели к потере устойчивости, но очередное сильное землетрясение может к ним привести Алексей Завьялов заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук

При этом Завьялов подчеркнул, что делать точные прогнозы относительно даты и места землетрясения на данный момент невозможно.

«Все зависит от того, где конкретно будет располагаться очаг землетрясения, на какой глубине. Если он будет в акватории Мраморного или Черного морей, то возможно возникновение цунами — об этом явлении не так широко говорят в народе. Если же очаг окажется близко к Стамбулу (на расстоянии 10-15 километров) или под ним, это будет очень плохо для города», — объяснил Завьялов.

Когда конкретно произойдет это ожидаемое землетрясение, никто не знает. Предполагается, что это будет до 2030 года. Указанный магнитудный диапазон вполне вероятен, а дальше уже природа решит, какой силы, когда и где будет землетрясение Алексей Завьялов заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук

Ранее министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки заявил, что власти Турции намерены начать подготовку Стамбула к возможному разрушительному землетрясению, о котором предупреждают сейсмологи.

«Мы встретились с господином [мэром Стамбула] Экремом [Имамоглу] и главами районов [Стамбула] по поводу возможного землетрясения в Стамбуле, мы достигли принципиального согласия. Мы начинаем работу [по подготовке к удару стихии] на следующей неделе», — цитирует ТАСС слова Озхасеки.

12 июля турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр спрогнозировал подземные толчки магнитудой 7,2-7,6 в районе Мраморного моря, где расположен Стамбул.

6 февраля в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Эпицентром стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Подземные толчки стали самыми мощными в стране за последние 84 года.