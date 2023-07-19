Индию осудили за получение выгоды от санкций против России

Министр экономики Германии Хабек обвинил Индию в извлечении выгоды из санкций против РФ

Министр экономики Германии Роберт Хабек оказался недоволен тем, что Индия не присоединяется к санкциям против Москвы, а также обвинил страну в использовании ограничений для закупки у России нефти. Об этом он заявил в интервью телеканалу NTV.

«Она [Индия] покупает у России много нефти за небольшие деньги. Отношения [Германии] с Индией важны, но в то же время сложны», — отметил Хабек, указав, что ему «достаточно трудно» понять сдержанность Индии по отношению к России.

По его словам, он неоднократно поднимал вопрос взаимоотношения Индии и России в ходе переговоров. При этом индийские партнеры подчеркивали, что им не нужна именно российская нефть, однако указывали на то, что предпочитают покупать топливо как можно дешевле.

Хабек собирается посетить Нью-Дели. Он пообещал снова обсудить взаимоотношение России и Индии в ходе визита. При этом эта дискуссия, ожидается, будет «сложной», отметил министр.

В июне Россия рекордно нарастила экспорт нефти в Индию до 2,2 миллиона баррелей в сутки, превысив общий объем импорта из Саудовской Аравии и Ирака. При этом закупки российского топлива Индией росли на протяжении десяти месяцев.

По итогам первых пяти месяцев 2023 года Россия впервые оказалась в тройке главных торговых партнеров Индии. Товарооборот между странами достиг 27,1 миллиарда долларов. Главным партнером торговли с Индией остается Китай, на втором месте списка — США.