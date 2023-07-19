Врачи раскрыли опасные последствия удаления волос из носа

Отоларинголог Дон Дж. Бизли: удаление волос из носа воском нарушает защитный барьер

Сертифицированный отоларинголог из Айдахо Дон Дж. Бизли и дерматолог из Нью-Йорка Майкл Джейкобс раскрыли опасные последствия удаления волос из носа. Соответствующий материал появился на сайте издания The Huffington Post.

Врачи рассказали, что растительность в носу служит защитным барьером от аллергенов, которые вызывают раздражения и провоцируют повреждения дыхательной системы. Кроме того, она помогает поддерживать оптимальный уровень влажности в носу. «Волосы в носу задерживают влагу из выдыхаемого воздуха, предотвращая пересыхание носовых ходов. Эта влага помогает увлажнять воздух, которым мы дышим, делая его более комфортным для нашей дыхательной системы», — объяснил Бизли.

В связи с этим эксперты заявили, что полное удаление волос из носа может навредить человеческому организму. По их словам, восковая депиляция нарушает кожный барьер, делая его уязвимым для проникновения бактерий в более глубокие ткани. Вдобавок горячий воск может обжечь слизистую носа, отмечает Джейкобс.

Помимо прочего, специалисты обратили внимание на выщипывание волос с помощью пинцета. В их практике приходилось делать надрезы и дренировать назальные абсцессы, которые были связаны с упомянутым методом удаления. В то же время в случае, если растительность в носу слишком длинная, можно прибегнуть к стрижке ножницами с закругленными концами. Данный инструмент снижает риск возникновения случайных порезов, считают медики.

В октябре 2022 года доктор медицинских наук и хирург по пересадке волос Рон Чао раскрыл способы, с помощью которых можно избавиться от волос в ушах. Растительность в ушах защищает слуховую систему человека от бактерий и грязи. С возрастом, особенно у мужчин, волосы становятся больше, длиннее и гуще, пояснил эксперт, и иногда чрезмерная растительность может блокировать ушной канал, провоцируя появление инфекций.