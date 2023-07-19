Совфед обратился к парламентам мира из-за поставок кассетных боеприпасов ВСУ

Совфед призвал парламенты мира осудить поставки кассетных боеприпасов на Украину

Совет Федерации на заседании обратился к парламентам мира и международным организациям в связи с поставками кассетных боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Российские сенаторы призывают парламенты осудить решение США о поставках на Украину кассетных боеприпасов. Отмечается, что при их применении Россия оставляет за собой право жесткого зеркального ответа.

В Совфеде отмечают, что передача Украине подобного оружия является свидетельством бессилия на фоне провала украинского контрнаступления. Сенаторы подчеркнули, что Вашингтон в случае поставок боеприпасов станет соучастником минирования обширных территорий, а также будет нести полную ответственность за то, что пострадают мирные граждане.

7 июля советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. При этом в администрации президента США Джо Байдена отмечали, что откладывали решение о передаче этих снарядов из-за рисков для мирных жителей.