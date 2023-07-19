Звезда «Оппенгеймера» сел на строгую диету ради главной роли

Актриса Эмили Блант: Киллиан Мерфи сильно похудел ради главной роли в «Оппенгеймере»

Звезда фильма «Оппенгеймер», ирландский актер Киллиан Мерфи сел на строгую диету и похудел на несколько килограммов ради главной роли. Об этом рассказали коллеги Мерфи по съемочной площадке Эмили Блант и Мэтт Деймон.

По словам Блант, во время съемок Мерфи придерживался очень строгой диеты и порой за целый день ел только миндаль. Актриса отметила, что актер сильно исхудал, чтобы добиться сходства со своим героем — физиком Робертом Оппенгеймером, участвовавшим в создании атомной бомбы.

Деймон, исполнивший в картине роль генерал-лейтенанта Лесли Гроувса, добавил, что Нолан требовал от актеров глубокой детализации своих образов, поэтому у Киллиана Мерфи всегда было над чем работать и о чем размышлять.

Ранее Киллиан Мерфи рассказал о «безумном темпе» съемок картины. По словам Мерфи, в целом съемки шли всего 57 дней.