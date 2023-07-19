Собянин раскрыл детали благоустройства центральных московских набережных

Собянин рассказал о благоустройстве центральных набережных Москвы-реки

Гранитные набережные в центре Москвы стали визитной карточкой столицы и одним из самых узнаваемых городских видов. Детали их благоустройства раскрыл мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Благоустройство изменило судьбу исторических набережных. С каждым годом они все больше превращаются в популярное место для отдыха и прогулок», — рассказал глава столицы.

Собянин отметил, что раньше центральные набережные были труднодоступными и неудобными — чтобы туда попасть, требовалось перейти широкую дорогу с интенсивным движением. По этим причинам они не пользовались большой популярностью среди горожан.

Мэр Москвы показал, как стали выглядеть обновленные Краснопресненская, Котельническая, Овчинниковская, Озерковская, Смоленская, Ростовская, Саввинская и Новодевичья набережные, а также набережная Тараса Шевченко. Благодаря проведенному благоустройству эти пространства стали комфортнее — там расширили тротуары, высадили растения, установили лавочки и улучшили освещение.

Ранее Собянин сообщил, что за последние годы столичные власти привели в порядок 40 набережных общей протяженностью более 65 километров. По утверждению мэра, в ближайшие годы предстоит провести не меньший объем работы.